В Ессентуках пройдет реконструкция Курортного парка

СЕГОДНЯ 09:36 2019-01-19T09:36:59+03:00

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Общественный совет Ессентуков выбрал новый объект курортной инфраструктуры, который будет отремонтирован за счет взносов отдыхающих в 2019 году. Представители общественности выбирали между питьевыми галереями и Курортным Лечебным парком. В итоге, их выбор пал на второй вариант.

– Это наша главная достопримечательность, все отдыхающие совершают здесь долгие прогулки, могу выразить общее мнение отдыхающих, они ждут позитивных перемен в нашем курортном парке, - отметил председатель Общественного совета Ессентуков Владимир Архангельский.

В сообщении администрации города говорится, что в прошлом году на средства курортного сбора привели в порядок прогулочную зону, участок у санатория "Москва". Ее официальное название сейчас Партерная группа.

Как отметил глава города Ессентуки Александр Некристов, сейчас логично взяться за реконструкцию парка, территорию, прилегающую к Верхним минеральным ваннам, а в течение 3 лет, постепенно удастся привести весь Курортный парк в порядок.

Предварительная сумма курортного сбора в 2019 году, на которую рассчитывают власти города, это 74 миллиона рублей. Они буду выделены из краевого бюджета уже в 1 квартале для своевременной проектировки и строительства объекта. Открытие новой Партерной группы, с пуском фонтанов планируется 1 мая.