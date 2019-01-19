В Ессентуках в крещенской купели установили светящийся крест

СЕГОДНЯ 10:10 2019-01-19T10:10:27+03:00

Изменить размер текста: A A

На городском озере Ессентуков все готово к обряду Крещения. Для верующих организована купель, городские службы сделали максимально удобный и безопасный подход к проруби. На дно озера уложен светящийся крест, в непосредственной близости дежурят спасатели. Территория берега освещена, установлены пункты обогрева.

Для всех, кто пришел на озеро в крещенскую ночь подготовлена культурная программа, согреваться можно у большого костра, желающие могут также отведать травяного чая, сбор специально подготовлен на крещенскую ночь.

В целях безопасности подъезд к озеру ограничен ближайшими улицами, дежурят наряды полиции и казачья дружина. Городская служба спасения напоминает, что для жителей и гостей города Ессентуки организована одна купель на озере. Здесь вода соответствует санитарным нормам, созданы безопасные условия для совершения крещенского омовения.