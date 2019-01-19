Ставрополец протаранил три припаркованных автомобиля

СЕГОДНЯ 10:50 2019-01-19T10:50:40+03:00

В результате аварии пострадал один человек

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18 января в Ставрополе водитель иномарки не справился с управлением и протаранил несколько припаркованных автомобилей. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевой полиции, авария произошло около двух часов дня.

Мужчина за рулем "Донинвест Кондор" ехал по внутриквартальной дороге от Рябинового проезда в сторону улицы Лермонтова, не справился с управлением и вылетел на парковку.

В результате аварии пострадал только виновник происшествия. Ему понадобилась госпитализация. Мужчину проверят на состояние алкогольного опьянения.

Припаркованные машины получили серьезные повреждения.