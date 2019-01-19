Ставрополец протаранил три припаркованных автомобиля
18 января в Ставрополе водитель иномарки не справился с управлением и протаранил несколько припаркованных автомобилей. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевой полиции, авария произошло около двух часов дня.
Мужчина за рулем "Донинвест Кондор" ехал по внутриквартальной дороге от Рябинового проезда в сторону улицы Лермонтова, не справился с управлением и вылетел на парковку.
В результате аварии пострадал только виновник происшествия. Ему понадобилась госпитализация. Мужчину проверят на состояние алкогольного опьянения.
Припаркованные машины получили серьезные повреждения.
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