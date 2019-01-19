На Ставрополье мошенник сдал чужое авто на металлолом

СЕГОДНЯ 12:45 2019-01-19T12:45:07+03:00

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На Ставрополье мужчина продавал машину через интернет, но остался и без автомобиля. и без денег. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого ГУ МВД, потерпевший сам пришел в полицию и рассказал, что продал свой "ВАЗ- 21099" по расписке незнакомцу, а тот так и не перевел ему обещанные деньги. Кроме того, покупатель перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции нашли нового владельца машины. Оказалось, что он живет в соседней республике. Мужчину доставили в полицию и он признался, что изначально не намеревался платить долг. Похищенный автомобиль мошенник продал на металлолом, тем самым причинив потерпевшему ущерб в размере 80 тысяч рублей.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.