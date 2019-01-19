Крупное количество наркотиков изъяли полицейские у женщины на Ставрополье

СЕГОДНЯ 13:48 2019-01-19T13:48:04+03:00

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На Ставрополье полицейские поймали жительницу Изобильного, которая незаконно хранила запрещенные вещества. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевой полиции, сотрудники правоохранительных органов получили оперативную информацию о том, что 40-летняя подозреваемая держит дома "синтетику".

Когда силовики пришли с обыском в ее квартиру, то нашли более 14 граммов порошка, который оказался наркотическим средством синтетического происхождения. Женщина призналась, что запрещенное вещество хранила для личного употребления. Против нее возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит лишение свободы сроком до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.