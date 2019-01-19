Один человек погиб из-за падения легковушки с обрыва в горах Дагестана

СЕГОДНЯ 15:35 2019-01-19T15:35:40+03:00

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Около семи часов утра 19 января на пятом километре трассы "Цуриб - Арчиб" в Чародинском районе Дагестана опрокинулся легковой автомобиль. В результате аварии водитель автомобиля погиб, а его пассажир госпитализирован в местную больницу.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МВД, по предварительным данным, водитель "ВАЗ-2111" не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля, который в последствии упал в обрыв.

По информации пресс-службы МЧС республики, возгорания на месте происшествия нет, движение не нарушено. К ликвидации последствий были привлечены 4 человека и 1 единица техники.