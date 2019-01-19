2019-01-19T16:52:57+03:00
Происшествия

В Дербенте скончался один из участников поножовщины

Мужчину доставили в больницу, но спасти не смогли
Алена БЕЛЯЕВА
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Утром 19 января в городской больнице Дербента скончался молодой человек, пострадавший во время ночной поножовщине по улице Таги-Заде. Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" собственный источник в правоохранительных структурах республики, мужчина попал в реанимационное отделение с тяжелыми травмами. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

На данный момент сотрудники полиции задержали несколько участников конфликта, который перерос в стрельбу и поножовщину. О причинах инцидента пока ничего не известно.

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