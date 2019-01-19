Крещенские купания на Ставрополье прошли без происшествий

СЕГОДНЯ 18:27 2019-01-19T18:27:32+03:00

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Ни одного происшествия не было зафиксировано в Ставропольском крае в ночь на субботу во время крещенских купаний. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого управления МЧС, для жителей были организованы 82 места для купания. Спасатели проверили их все на предмет предупреждения несчастных случаев.

В течение всей ночи безопасность верующих обеспечивали более одной тысячи человек. Среди них были полицейские, спасатели, медики и казаки, которые использовали 272 единицы техники.