Крещенские купания на Ставрополье прошли без происшествий
Безопасность верующих обеспечивали более одной тысячи человек
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Ни одного происшествия не было зафиксировано в Ставропольском крае в ночь на субботу во время крещенских купаний. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого управления МЧС, для жителей были организованы 82 места для купания. Спасатели проверили их все на предмет предупреждения несчастных случаев.
В течение всей ночи безопасность верующих обеспечивали более одной тысячи человек. Среди них были полицейские, спасатели, медики и казаки, которые использовали 272 единицы техники.
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