В Дагестане 14-летняя девочка погибла в пожаре

19 Янв. 22:53 2019-01-19T22:53:41+03:00

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В Дагестане возбудили уголовное дело после гибели 14-летней девочки в пожаре. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по республике, огонь вспыхнул в частном доме в Махачкале.

По данным ведомства, трагедия произошла 19 января около четырех часов дня на улице Мамедбекова. В результате возгорания 14-летняя девочка скончалась, ее 14-летний брат и 71-летний дедушка с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, школьница скончалась.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Одной из версий возникновения пожара является хлопок газа. Так это или иначе, станет ясно после экспертизы.