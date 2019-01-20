В Пятигорске водитель сбил ребёнка и уехал с места происшествия

СЕГОДНЯ 08:41 2019-01-20T08:41:55+03:00

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19 января около 8 часов утра на нерегулируемом перекрёстке улиц Розы Люксембург и Украинская в Пятигорске водитель допустил наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

Сбив ребёнка, водитель продолжил движение. О произошедшем сотрудники ГИБДД узнали из больницы, куда школьница обратилась за помощью. В результате ДТП девочка получила ссадины. Cейчас идет поиск водителя, ведется установление марки и госномера автомашины.

По словам ребёнка, на неё допустил наезд водитель белого легкового автомобиля. Госавтоинспекция Ставропольского края обращается ко всем свидетелям данного происшествия с просьбой сообщить имеющуюся информацию по телефону дежурной части Отдельного Батальона ДПС в городе Пятигорске - (88793 ) 975998.