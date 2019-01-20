2019-01-20T08:41:55+03:00
Происшествия

В Пятигорске водитель сбил ребёнка и уехал с места происшествия

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

19 января около 8 часов утра на нерегулируемом перекрёстке улиц Розы Люксембург и Украинская в Пятигорске водитель допустил наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

Сбив ребёнка, водитель продолжил движение. О произошедшем сотрудники ГИБДД узнали из больницы, куда школьница обратилась за помощью. В результате ДТП девочка получила ссадины. Cейчас идет поиск водителя, ведется установление марки и госномера автомашины.

По словам ребёнка, на неё допустил наезд водитель белого легкового автомобиля. Госавтоинспекция Ставропольского края обращается ко всем свидетелям данного происшествия с просьбой сообщить имеющуюся информацию по телефону дежурной части Отдельного Батальона ДПС в городе Пятигорске - (88793 ) 975998.

Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ставрополье полиция закрыла наркопритон
Ставрополец из мести угнал у знакомого машину
Уголовное дело возбуждено в Дагестане из-за необоснованных долгов за газ
В Дагестане 14-летняя девочка погибла в пожаре
Крещенские купания на Ставрополье прошли без происшествий
В Дербенте скончался один из участников поножовщины
Один человек погиб из-за падения легковушки с обрыва в горах Дагестана
Крупное количество наркотиков изъяли полицейские у женщины на Ставрополье
На Ставрополье мошенник сдал чужое авто на металлолом
Ставрополец протаранил три припаркованных автомобиля
В Ессентуках в крещенской купели установили светящийся крест
В Ессентуках пройдет реконструкция Курортного парка
Ставропольцев ждут теплые выходные
Дагестанка попала под суд за финансирование боевиков в Сирии
Покупателей жилья в «Гармонии» ждут пораньше
Власти Чечни настаивают, что 9 миллиардов долгов за газ списаны «обоснованно и объективно»
ЕСПЧ рассмотрит жалобу бывшего вице-премьера Дагестана, подозреваемого в хищениях