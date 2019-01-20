2019-01-20T10:29:56+03:00
Происшествия

Ставрополец из мести угнал у знакомого машину

Михаил ЮЖНЫЙ
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В дежурную часть обратился житель станицы Лысогорской с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля. Ориентировка угнанного транспортного средства была передана всем наружным нарядам полиции и оперативным сотрудникам.

Cотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 30 - летний житель города Георгиевска. Полицейские выяснили, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбой и аналогичные преступления. Гражданина доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

С его слов, у него возник конфликт с владельцем авто и он, желая отомстить, воспользовался оставленными ключами в замке зажигания и угнал машину заявителя. Отъехав на небольшое расстояние, он оставил автомобиль на одной из улиц станицы и покинул место происшествия.

Сейчас автомобиль возвращен законному владельцу. Против угонщика возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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