На Ставрополье полиция закрыла наркопритон

СЕГОДНЯ 11:55 2019-01-20T11:55:41+03:00

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В Кировском районе Ставрополья полицейские обнаружили наркопритон. По оперативным данным было установлено, что один из домов в станице Зольской периодически сдавался за соответствующую оплату наркоманам.

В ходе обыска были найдены и изъяты приспособления для изготовления наркотиков, а также сами запрещенные вещества растительного происхождения.

- У становлено, что на посуде имеются следы наркотических средств, а изъятое вещество является марихуаной. Против хозяев дома возбуждено уголовное дело, им грозит лишение свободы на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.