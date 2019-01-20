В Железноводске 500 человек остались без воды из-за аварии

СЕГОДНЯ 13:49 2019-01-20T13:49:25+03:00

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В Железноводске Ставропольского края более 500 человек остались без холодной воды из-за аварийной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

- В зоне отключения находятся 540 местных жителей, в том числе 63 ребенка. Также воды на данный момент нет в 11 соцучреждениях, - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в 8 организациях есть накопленные запасы на двое суток. Для остальных людей власти города организовали подвоз воды.

Сейчас проводятся восстановительные работы, в которых участвуют пять специалистов. Они должны завершиться в воскресенье в ближайшее время.