На Ставрополье полицейские нашли сбежавшего от выплаты кредита мужчину
В отдел полиции Александровского района Cтаврополья с заявлением о хищении денег путем обмана к полицейским обратились сотрудники одного из финансовых учреждений.
Заявители сообщили, что гражданин оформил карту рассрочки с кредитными средствами. Однако с момента заключения договора мужчина платежей по займу не осуществлял и не отвечал на звонки сотрудников.
Сотрудники полиции изучили предоставленные заемщиком документы, и выяснили, что 33-летний гражданин зарегистрирован в селе Александровском. Он внес в анкетные данные ложные сведения о месте работы и размере своих доходов.
В результате проведенной работы мужчина был найден и доставлен в районный отдел внутренних дел, где дал признательные показания и пояснил, что заведомо не собирался возвращать кредит.
Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.159 УК РФ (мошенничество). Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.
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