2019-01-20T15:43:24+03:00
Происшествия

На Ставрополье полицейские нашли сбежавшего от выплаты кредита мужчину

Михаил ЮЖНЫЙ
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В отдел полиции Александровского района Cтаврополья с заявлением о хищении денег путем обмана к полицейским обратились сотрудники одного из финансовых учреждений.

Заявители сообщили, что гражданин оформил карту рассрочки с кредитными средствами. Однако с момента заключения договора мужчина платежей по займу не осуществлял и не отвечал на звонки сотрудников.

Сотрудники полиции изучили предоставленные заемщиком документы, и выяснили, что 33-летний гражданин зарегистрирован в селе Александровском. Он внес в анкетные данные ложные сведения о месте работы и размере своих доходов.

В результате проведенной работы мужчина был найден и доставлен в районный отдел внутренних дел, где дал признательные показания и пояснил, что заведомо не собирался возвращать кредит.

Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.159 УК РФ (мошенничество). Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

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