В КБР продавец мебельного магазина присвоил почти 100 тысяч рублей заказчика

СЕГОДНЯ 17:10 2019-01-20T17:10:06+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным следствия, 29-летний менеджер одного из мебельных салонов Нальчика, в конце прошлого года принял заказ на изготовление мебели. Заказчик передал ему 92 тысячи рублей.

Через некоторое время заказчик снова посетил данный салон, где он был проинформирован о том, что его заказ не был оформлен, а выплаченные деньги в кассу не вносились вовсе. Как оказалось, все средства были присвоены менеджером и потрачены им на собственные нужды.

Менеджер был задержан полицией. В ходе допроса злоумышленник признался и раскаялся в содеянном. Также во время следствия была установлена причастность данного мужчины к другим мошенническим действиям в отношении других клиентов.

На данный момент разбирательства продолжаются. Возбуждено уголовное дело.