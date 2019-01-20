Энергетики «Чеченэнерго» восстановили электроснабжение потребителей Чеченской Республики

СЕГОДНЯ 19:36 2019-01-20T19:39:39+03:00

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Специалисты АО «Чеченэнерго» (входит в группу компаний «Россети») в кратчайшие сроки восстановили электроснабжение потребителей республики.

Напомним, ранее в 13:49 мск в результате срабатывания защиты зафиксировано отключение ВЛ 110 кВ «ГРП-110 – Горец». Причина отключения - обрыв шлейфа фазы «А» от высокочастотного заградителя к линейному разъединителю ЛР-105 на ПС 110 кВ «ГРП-110».

В результате оказались обесточены ПС 110 кВ «Горец», 4 ПС 35 кВ (Урус-Мартан, Урус-Мартан-1, Урус-Мартан-2 ВЧ, Алхазурово), 797 ТП. Общая отключенная мощность составила 29 МВт. Без электроснабжения осталась часть жителей Урус-Мартановского района республики.

В 14.42 мск с ПС 35 кВ «Урус-Мартан» по сети 10 кВ запитана часть потребителей, в 15.50 мск по ВЛ 35 кВ Цемзавод-Алхазурова запитаны потребители ПС 35 кВ «Алхазурово».

В 16.48 мск ВЛ 110 кВ «ГРП-110-Горец» введена в работу, нормальная схема восстановлена. Все потребители запитаны.