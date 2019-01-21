2019-01-21T10:17:33+03:00
Происшествия

На Ставрополье женщина без прав слетела с трассы и протаранила бетонное ограждение

Виновница ДТП попала в больницу
Алена БЕЛЯЕВА
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В аварии пострадал один человекВ аварии пострадал один человек
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20 января около часа дня на седьмом километре трассы "Подъезд к городу Ставрополю" женщина без прав устроила аварию с пострадавшими. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, водитель за рулем "Лады Приоры" ехала в сторону Невинномысска на высокой скорости, не справилась с управлением, слетела с трассы и протаранила бетонное ограждение. После столкновения автомобиль перевернулся.

26-летняя виновница аварии попала в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. 10-летний ребенок ее знакомых ехал в автокресле и травм не получил.

Оказалось, что жительница Черкесска лишена водительских прав, а еще имеет кучу штрафов за превышение скорости.

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