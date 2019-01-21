Ставропольчанка зарезала сожителя, оскорбившего ее родителей

СЕГОДНЯ 10:23 2019-01-21T10:23:48+03:00

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На Ставрополье возбуждено уголовное дело против 43-летней жительницы Михайловска, которая подозревается в убийстве. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, вечером 16 января нынешнего года женщина выпивала вместе со своим возлюбленным.

Во время вечеринки они начали ссориться по пустякам, а потом мужчина позволил себе произнести несколько грубостей в адрес родных своей сожительницы. Женщина не стерпела оскорблений и ударила его ножом в грудь. От полученного ранения 46-летний ставрополец скончался на месте.

Подозреваемая заключена под стражу.