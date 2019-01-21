2019-01-21T10:24:49+03:00
Происшествия

В Северной Осетии расчистили самый проблемный участок дороги "Транскам"

Оставшийся путь до Рокского тоннеля остается под пятиметровым слоем снега
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ"Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ"
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В Северной Осетии расчистили от снега самую проблемную дорогу "Транскам" у границе Южной Осетии.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Упрдор "Кавказ", работы прошли до 700 метрового тоннеля с 88 по 91 км, обеспечив проезд противолавинной технике.

- Оставшийся участок автодороги до Рокского тоннеля (93 км) также покрыт слоем снега от 3 до 5 метров, одна полоса которого сейчас расчищается дорожниками с двух сторон, - сообщили в ведомстве. - Всего на расчистке в стесненных горных условиях задействовано 8 единиц специальной дорожной техники и 10 сотрудников подрядной организации.

Отмечается, что из-за плохой погоды на границе с Южной Осетией до 6 вечера 21 января 2019 года и в горных районах РСО-Алании выше 1500 метров лавиноопасно.

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