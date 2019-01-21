В Пятигорске возбудили уголовное дело по факту отравления угарным газом семи человек

СЕГОДНЯ 10:31 2019-01-21T10:31:28+03:00

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В Пятигорске возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" факту отравления угарным газом семи человек. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, трагедия произошла ночью 16 января нынешнего года.

Тогда от утечка газа произошла в одном из частных домов, расположенных в городе. В результате инцидента скончалась 38-летняя женщина, а еще 6 человек пострадали, в том числе годовалый ребенок. Всех их госпитализировали в местную больницу.

Эксперты выяснили, что трагедия произошла из-за нарушений при эксплуатации газового оборудования, а именно демонтажа дымохода и попадания в вентиляционную шахту инородного предмета.