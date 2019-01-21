Неисправные колеса, руль и фары: ставропольские автобусы сняли с рейса

СЕГОДНЯ 10:37 2019-01-21T10:37:48+03:00

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В Ставропольском крае после недельной проверки общественного транспорта и шоферов выяснилось, что пассажиров перевозили с нарушением правил безопасности и дорожного движения.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального ГИБДД, на водителей составили 111 административных дел.

- В том числе за неисправность световой системы – 8 дел, неисправность колес и шин – 3 протокола, за несанкционированные изменения в конструкции – 8 дел, за неисправность рулевого управления – 1 протокол, - сказали в ведомстве. - После проверки 9 транспортных средств помещены на штрафную стоянку. По фактам несанкционированных изменений в конструкции водителям грозит аннулирование регистрации транспортных средств: до устранения причин задержания, передвигаться на автобусах запрещено.

Операция "Автобус" проходила и в городах, и в селах. Но особое внимание уделяют междугороднему и международному автотранспорту.