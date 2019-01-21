В Ставрополе экстремал сломал ногу и попал на видео.

СЕГОДНЯ 11:27 2019-01-21T11:27:52+03:00

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В Ставрополе неудачный трюк подростка стоил ему тяжёлой травмы. Друзья молодого человека снимали экстремала, поэтому момент получения перелома лодыжки попал на видео. Пострадавшего забрала «Скорая».

Эпизод случился на выходных в краевом центре. Погода на улице стояла не по-зимнему тёплая и подростки собрались покататься на Александровской площади, рядом с постаментом Ангела-хранителя. Но закончилась затея скверно: юноша на самокате неудачно спрыгнул с лестницы и очень неудачно приземлился — в итоге парень получил серьёзный перелом голени. Его друзья снимали крутой трюк на память, и видео тут же распространилось в социальных сетях.

В комментариях взрослые, привычно, стали осуждать молодого человека за бесшабашность и опасные увлечения. Однако сторонники здорового образа жизни поддержали молодого человека и предложили «взбудораженным взрослым» вместо осуждения навестить пострадавшего в больнице. Ну а друзья сообщили, что к весне молодой человек вернётся в строй и продолжит кататься на любимом самокате.