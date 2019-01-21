2019-01-21T13:00:36+03:00
Происшествия

Ставрополец прокутил родительские деньги и свалил вину на воров

Полицейские раскрыли обман и возбудили уголовное дело за ложный донос
Андрей ЗОБОВ
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Молодой человек обокрал родителей и спустил 50 тысяч на развлеченияМолодой человек обокрал родителей и спустил 50 тысяч на развлеченияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Молодой парень из Ставрополя попал под статью за ложный донос. 20-летний юноша спустил на развлечения деньги родителей, а обвинил в этом воров.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по краю, ставрополец приехал к родителям в Будённовский район погостить и отдохнуть. Но рандеву с природой молодого человека не привлекло — он украл у родителей 50 тысяч рублей и весело прокутил их.

Когда молодой человек осознал, что натворил, в его голове созрел план. Транжира разгромил квартиру родителей, пришёл в полицию и написал заявление об ограблении. Уловка не удалась: его замысел раскрыли и завели уголовное дело за ложный донос.

Следствие продолжается, а лжец ждёт его окончания под подпиской о невыезде.

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