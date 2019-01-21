2019-01-21T12:58:29+03:00
Общество

Ессентучане выберут название для нового детского сада

В городе-курорте реализуют пилотный проект, образцовый для строительства современных дошкольных учреждений в России
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Детский сад в микрорайоне Северный-2 - сейчас главная строительная площадка ЕссентуковДетский сад в микрорайоне Северный-2 - сейчас главная строительная площадка Ессентуков
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Детский сад в микрорайоне Северный-2 - сейчас главная строительная площадка Ессентуков. Сюда уже в этом году придут 160 новых воспитанников, две из восьми групп будут отданы самым маленьким ессентучанам - от полутора до трех лет.

Два этажа, большая прогулочная зона, бассейн, актовый зал, кабинеты специалистов, пищеблок, полы с подогревом - проект ессентукского детского сада стал пилотным и образцовым для строительства современных дошкольных учреждений в России.

- С начала декабря на стройке ведутся работы, сейчас мы закончили нулевой цикл и в течение двух недель приступим к возведению стен. Мы не только в графике, но идем с опережением. Если погода нам и дальше позволит работать, то есть уверенность в досрочном завершении строительства, уже в сентябре 2019-го, - отметил начальник ОКС Игорь Костькин.

154 миллиона федеральных, краевых и муниципальных средств, выделенных Ессентукам на новый социальный объект, помогут значительно сократить число очередников. Помимо ясельных групп в строящемся садике, пять групп раннего возраста с 1 апреля откроются и в отремонтированном корпусе начальных классов школы № 8.

Пока стройка в Северном в самом разгаре, Управление образования Ессентуков вводит новую добрую традицию. Горожанам предлагается самим придумать и выбрать лучшее название новому детскому саду. Среди вариантов - «Маленькая страна», «Жар-птица», «Колобок», «Богатырь», «Искорка», «Лучик», «Аленький цветочек».

Ессентучане в течение недели с 21 по 28 января могут предлагать свои варианты названия детского сада в комментариях ессентукских групп в соцсетях (Одноклассники, ВК, Инстаграм). Итоговое голосование пройдет на официальном сайте администрации (adm- essentuki.ru). В его основу лягут самые популярные из предложенных. Дата голосования будет объявлена позже.

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