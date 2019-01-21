Дагестанец замерз насмерть в городе Сосновый бор

СЕГОДНЯ 13:46 2019-01-21T13:47:42+03:00

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В Ленинградской области житель города Сосновый бор нашел тело выходца из Дагестана. В воскресение, 20 января, в гаражном кооперативе внимательный прохожий увидел мужчину, который калачиком и на боку лежал на земле.

Признаков жизни незнакомец не подавал. Причиной смерти приехавшие к месту специалисты назвали переохлаждение.

Как сообщают полицейские, насмерть замерз 47-летний уроженец Кизляра. Вероятнее всего, он оказался на улице, потому что лишился квартиры на Береговой улице. Как это произошло, не уточняется.