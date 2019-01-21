2019-01-21T14:25:56+03:00
Происшествия

Следком выясняет подробности крушения БТР в Абхазии

При падении в пропасть погибли трое и двое пострадали
Евгения СОКОРЕВА
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По факту падения БТР в ущелье реки Кодори в Абхазии следственный комитет возбудил дело по статье "Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой машины, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

Уже выдвинули две версии, почему боевая машина рухнула в пропасть. Первая - техническая неисправность. Вторая - водитель не справился с управлением.

Напомним, произошло ЧП 18 января утром. В БТР находились "срочники" с командиром взвода - пять человек. Выжили только двое.

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