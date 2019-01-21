99,5% отдыхающих в Ессентуках оплатили курортный сбор

СЕГОДНЯ 15:16 2019-01-21T15:16:12+03:00

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Ессентуки занимают лидирующее положение по собираемости курортного сбора. По предварительным данным, в городе за год отдохнули 266 тысяч человек. И лишь 159 гостей отказались оплачивать курортный сбор.

По результатам 2018 года в администрации города-курорта прошла встреча представителей санаторного комплекса с главой города и руководством экономического блока. Итоговые цифры были представлены в докладе замглавы администрации Михаила Баскина. В Ессентуках в эксперименте по курортному сбору участвовали 30 санаториев и 52 гостиницы количеством размещения более 10 тысяч человек. С мая по декабрь ими было собрано 53 миллиона рублей. Эти деньги были израсходованы на восстановление исторической курортной достопримечательности, сквера у санатория «Москва».

Техническое открытие Партерной группы состоялось в декабре 2018 года. Торжественная презентация с новыми клумбами, зеленью и фонтанами и музыкальной подсветкой планируется 1 мая 2019 года. Как рассказали руководители ессентукских санаториев, отдыхающие восприняли курортный сбор с пониманием. Гости города активно оставляли свои пожелания в части обновления и реконструкции объектов курортной инфраструктуры Ессентуков. По общему мнению гостей города и работников санаториев следующий взнос от отдыхающих должен быть направлен на Курортный Лечебный парк.

- Парк сегодня находится в неудовлетворительном состоянии, это сердце курорта, с 2019 года мы начинаем поэтапное его благоустройство, с главных аллей, потом приведем в порядок и все маленькие тропинки, - отметил на совещании глава города Ессентуки Александр Некристов.

Логическим продолжением уже готового проекта Партерная группа станет благоустройство возле Верхних минеральных ванн. Будут приведены в порядок архитектурные формы, фонтан, установлено освещение, сделаны дорожки. Проект этой территории сейчас в стадии разработки. В 1-м квартале 2019 года он будет обнародован и пройдет общественное обсуждение.