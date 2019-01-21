В «Гармонии» почтили память освободителей Ставрополья

СЕГОДНЯ 15:34 2019-01-21T15:34:37+03:00

По окончании митинга состоялось возложение цветов к памятнику воина-освободителя

Мероприятие прошло на аллее Ласточек в сквере Памяти

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По всему Ставрополью 21 января проходят митинги в честь освобождения краевого центра от немецко-фашистских захватчиков. В жилом районе «Гармония», строящемся близ Ставрополя, также почтили память павших героев войны.

Мероприятие прошло на аллее Ласточек в сквере Памяти. На митинге присутствовали представители местных органов власти, ветеранских организаций, образовательных учреждений города Михайловска, сотрудники Строительной группы «Третий Рим», жители Шпаковского района. После минуты молчания настоятель храма святого великомученика Артемия в «Гармонии» отслужил заупокойную литию по погибшим в оккупации.

По окончании митинга состоялось возложение цветов к памятнику воина-освободителя. Активную поддержку в мероприятии оказали местные жители, которые бережно хранят и передают следующим поколениям память о тех героических днях.

Более подробная информация о прошедшем митинге представлена на сайте Строительной группы «Третий Рим»

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