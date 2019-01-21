2019-01-21T17:14:46+03:00
Происшествия

На Ставрополье за неделю больных гриппом и ОРВИ стало в половину больше

Цифра перевалила за эпидпорог в краевой столице
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае с 11-го по 17-го января к врачам обратились 12,4 тысяч больных ОРВИ и гриппом. Всего за неделю пациентов с этой клиникой стало в половину больше.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, показатель заболеваемости составил 44,9 тысяч на 10 000 населения.

- В Ставрополе за медицинской помощью обратились 3922 человека с клиникой гриппа и ОРВИ, показатель недельной заболеваемости составил 90,3 на 10 тысяч населения, - сказали в ведомстве. - В сравнении с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости на 43,1%.

В краевой столице, таким образом, эпидемический порог превышен на 25% в возрастных группах 3-6 лет, 7-14 лет и старше 15 лет.

- По результатам лабораторного мониторинга за прошедшие недели в крае отмечается циркуляция вирусов гриппа, в том числе гриппа А (H1N1), А (H3N2), гриппа В, - добавили в ведомстве.

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