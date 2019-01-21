В Северной Осетии игрок в лотерею не угадал ни одного числа и получил 9 миллионов

СЕГОДНЯ 18:07 2019-01-21T18:07:04+03:00

Игрок стал первым лотерейным миллионером в СКФО за 2019 год Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Игрок стал первым в 2019 году лотерейным миллионером на Северном Кавказе

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Первым лотерейным миллионером в 2019 году стал житель осетинского Моздока. Он сорвал куш в 9 миллионов рублей. На связь с организаторами розыгрыша счастливчик ещё не вышел.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе «Столото», неизвестный игрок стал первым в новом году жителем Северного Кавказа, чей выигрыш превысил миллион. Счастливый билет неизвестный приобрёл всего за 60 рублей.

Забавный факт в том, что баловень судьбы не угадал ни одного выигрышного числа. По правилам лотереи «12/24», игрок должен либо точно назвать все числа, либо не попасть ни в одно, что и сделал победитель.

Напомним, что в 2018 году 33 жителя СКФО стали миллионерами благодаря азартным розыгрышам лотерей. Ну а рекордсменом до сих пор остаётся неназванный житель Ставрополья, выигравший астрономические 100 миллионов.