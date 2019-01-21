«Газпром» вступил в борьбу за 9 миллиардов с руководством Чечни

СЕГОДНЯ 21:47 2019-01-21T21:49:42+03:00

В организации настаивают, что вопрос о списании долгов должен рассматриваться в индивидуальном порядке

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Грозненский «Газпром межрегионгаз» оспорил решение Заводского райсуда столицы региона о списании 9 миллиардов долга жителей Чечни с формулировкой «как безнадёжные к взысканию». Компания готова к диалогу с властями, но настаивает на индивидуальном рассмотрении ситуации по каждому абоненту.

— ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» подало апелляционную жалобу на решение суда, удовлетворившего требование прокуратуры Чеченской Республики о возложении на поставщика газа обязанности по списанию в бухгалтерском учете дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, — говорится в заявлении пресс-службы «дочки» газового гиганта.

В руководстве компании инцидент уже назвали «первым в практике» и «беспрецедентным». Кроме того, газовики уточнили, что общая сумма задолженности уточняется.

Напомним, что резонансное решение было принято 16 января. Когда о нём стало известно широкой общественности, чиновники в Самарской и Саратовская областях, в Башкирии и Чувашии один за другим стали просить списать долги жителей их регионов. Размах цепной реакции вынудил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомментировать инцидент. Оказалось, что в Кремле пока также не выработали однозначной позиции по спорному вопросу.

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