На Ставрополье начальница районного отдела судебных приставов запретила подчиненным работать, чтобы не портить статистику

СЕГОДНЯ 09:51 2019-01-22T09:51:59+03:00

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На Ставрополье бывшего начальника Советского района отдела судебных приставов будут судить за превышение должностных полномочий. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, с 2014 по 2017 год обвиняемая решила улучшить показатели своего отдела, а также свои собственные, и запретила своим сотрудникам регистрировать исполнительные документы. Кроме того, женщина ничего не делала для того, чтобы взыскивать долги по этим делам.

Таким образом, по указанию начальницы, отдел проигнорировал более трех тысяч исполнительных документов.

Сейчас все необходимые доказательства вины собраны и уголовное дело уже передано в суд.