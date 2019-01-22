Жители Махачкалы решили сами отремонтировать дороги и попали на видео

СЕГОДНЯ 10:12 2019-01-22T10:13:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители района Тарки в Махачкале устали ездить по разбитым дорогам и решили самостоятельно залатать дыры в асфальте. Мужчины сняли видео, на котором рассказали о плачевном состоянии покрытия и показали, как забрасывают ямы всем, что есть на обочине. По их словам, только после подобных действий по улице можно будет нормально проехать.

Один из авторов ролика также сообщил, что он вместе с друзьями не первый раз занимается подобным ремонтом местных дорог.

- Чиним отдельные участки дороги каждый день. Вчера рядом латали, теперь здесь, - рассказала мужчина.

Он также отметил, что видео записано с той целью, чтобы показать плохое качество дорог в Махачкале.