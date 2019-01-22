Двое жителей Абхазии сознались в убийстве россиянина

СЕГОДНЯ 10:40 2019-01-22T10:41:35+03:00

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Полицейские Абхазии задержали двух молодых парней по делу об убийстве россиянина Михаила Маслова в ночь на 14 января. Подозреваемые сознались в преступлении.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Генпрокуратуры Абхазии, убийцами оказались 22-летний Саид Сакания и 23-летний Беслан Ахсалба. Суд решает вопрос о выборе меры пресечения.

Убийцы оказались уроженцами села Кутол, находящимся в семи километрах от поселения Тамыш, где произошло убийство. В ночь на 14 января они пришли в дом погибшего и стали вымогать деньги. Беседа быстро переросла в конфликт, грабители выстрелили в колено мужчине и скрылись. Ранение оказалось смертельным.

У Михаила Маслова остались жена и двое детей. Пока они остаются в Абхазии. Тело погибшего для похорон отправили на родину, в Кострому.

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