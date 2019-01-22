Ставрополье поставит в Индию 1,6 тысяч тонн шерсти

СЕГОДНЯ 11:27 2019-01-22T11:27:33+03:00

Это на тысячу тонн больше показателя 2018 года

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В 2019 году Ставрополье планирует отправить в Индию 1,6 тысяч тонн тонкой и полутонкой шерсти, увеличив, тем самым, показатель прошлого года на тысячу тонн.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Минсельхоза региона, овцеводство остается одним из приоритетных направлений среди прочих отраслей.

- Власти региона подтвердили высокое качество тонкорунной и полутонкорунной шерсти, увеличивая экспорт этого вида продукции, - отмечают в ведомстве. - Сегодня Ставрополье входит в тройку лидеров по численности поголовья овец и коз и первым в стране регионом по численности племенного поголовья овец. Ставропольский край производит 9% российской баранины и 13% шерсти России.

Вместе с этим растет производство мяса - цифра уже достигла 38 тысяч тонн баранины в год.