Ставрополье поставит в Индию 1,6 тысяч тонн шерсти
В 2019 году Ставрополье планирует отправить в Индию 1,6 тысяч тонн тонкой и полутонкой шерсти, увеличив, тем самым, показатель прошлого года на тысячу тонн.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Минсельхоза региона, овцеводство остается одним из приоритетных направлений среди прочих отраслей.
- Власти региона подтвердили высокое качество тонкорунной и полутонкорунной шерсти, увеличивая экспорт этого вида продукции, - отмечают в ведомстве. - Сегодня Ставрополье входит в тройку лидеров по численности поголовья овец и коз и первым в стране регионом по численности племенного поголовья овец. Ставропольский край производит 9% российской баранины и 13% шерсти России.
Вместе с этим растет производство мяса - цифра уже достигла 38 тысяч тонн баранины в год.