2019-01-22T11:14:52+03:00
Происшествия

В Ставрополе девочка пострадала в ДТП

Виновником аварии стал водитель авто, в котором находился ребёнок
Андрей ЗОБОВ
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Фото: УГИБДД по Ставропольскому краюФото: УГИБДД по Ставропольскому краю
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В Ставрополе несовершеннолетняя девочка пострадала в ДТП. К счастью, повреждения ребёнка оказались не слишком тяжёлыми.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в УГИБДД по краю, авария произошла на пересечении улиц Кордон столбик и Приозёрной. На повороте водитель Hundai не уступил дорогу автомобилисту на «Приоре», хотя был обязан по правилам. В итоге автомобили столкнулись.

К счастью, обе машины ехали с небольшой скоростью и серьёзных травм участникам ДТП удалось избежать. В больницу обратилась лишь несовершеннолетняя пассажирка Hundai. Ей назначили амбулаторное лечение.

Дорожные полицейские продолжают проверку инцидента.

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