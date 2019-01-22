Погоня в Ставрополе: лихач разнес полицейский кордон и попал на видео

СЕГОДНЯ 11:32 2019-01-22T11:32:37+03:00

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22 января около трех часов ночи в Ставрополе полицейские попытались остановить водителя "ВАЗ-21099", который пересекал перекресток улиц 50 лет ВЛКСМ и Тухачевского на огромной скорости. Мужчина требования гаишников проигнорировал и поехал еще быстрее. Силовики бросились в погоню, но не могли больше часа остановить лихача. Гонщик пытался уйти от преследования и направился в сторону границы с соседним регионом.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, стрелять по колесам полицейские не смогли из-за дорожной обстановки и наличия других машин. В итоге, на стационарном посту были установлены металлические заграждения, которые обычно останавливают гонщиков. Вот только нарушитель протаранил их и поехал дальше, несмотря на повреждения своего автомобиля.

После этого гонщика все же удалось задержать. Оказалось, что за рулем "ВАЗа" находился 25-летний житель одной из соседних республик, ранее лишенный прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, а также дважды судимый за повторное вождение в состоянии опьянения.

В этот раз он тоже отказался проходить освидетельствование, да еще и нарушил огромное количество правил во время погони. Против мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.