В ставропольских многоэтажках заменят больше полутысячи лифтов

СЕГОДНЯ 12:01 2019-01-22T12:01:42+03:00

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В Ставропольском крае пройдет масштабная замена лифтов. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе минЖКХ края, в этом году установят 213 новых лифтов, а в следующем - 449. Старые отработали в многоэтажках по 30 и более лет.

- Заменят лифты в 259 многоквартирных домах. Из них 188 домов формируют свои фонды капремонта на счете регионального оператора, остальные копят деньги на специальных счетах в банках. В зависимости от этого предусмотрены два алгоритма работы, - сказали в ведомстве. - Общая стоимость проекта оценивается около 1,5 млрд. рублей.

Отмечается также, что с 1 июля 2019 года в крае введут дифференцированный взнос на капремонт. Это значит, что для домов без лифтового оборудования минимальный размер взноса составит 8 руб. 63 коп. за квадратный метр. А для домов, где есть лифты - 9 руб. 63 коп.