В Невинномысске завели дело после гибели девочки-инвалида при пожаре

СЕГОДНЯ 12:32 2019-01-22T12:37:56+03:00

Ребенок был дома один и не сумел выбраться из полыхающей комнаты

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После тушения пожара в частном доме Невинномысска нашли тело маленького ребенка. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого ГУ МЧС, огонь повредил комнаты небольшого жилья площадью в 15 квадратов. ЧП произошло 21 января.

- Причина пожара, ущерб и виновное лицо устанавливаются, - сказали в ведомстве.

По данным следственного управления СКР по СК, погибла девочка 8 лет с инвалидностью. Оказавшись дома одна, она попросту не сумела выбраться на улицу и спастись.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, назначено проведение судебной медицинской экспертизы. Процессуальное решение будет принято по результатам проведения всех необходимых проверочных действий, - добавили в ведомстве.

Завели уголовное дело.