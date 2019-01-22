В Кабардино-Балкарии подросток изнасиловал 4-летнего ребёнка
Жителей и следователей Кабардино-Балкарии поразило изнасилование, случившиеся в Баксанском районе республике. Над 4-летней девочкой надругался 15-летний школьник.
Происшествие датируется сентябрём прошлого года. Следствие считает, что подросток пришёл к соседям со сформировавшимся преступным умыслом. «Используя беспомощность жертвы и преимущество в физической силе», он заставил несмышлёного ребёнка подчиниться.
— Преступление классифицировано, как «насильственные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия и угрозой применения насилия», — сообщили «КП - Северный Кавказ» в следственном управлении СКР по Кабардино-Балкарии.
Оказавшись под следствием, подросток признался в ужасном преступлении. Суд решает вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Проводятся экспертизы, которые помогут установить вменяемость и диагностировать возможные психические отклонения школьника.
Напомним, что уголовная ответственность за особо тяжкие преступления, в частности изнасилование, наступает с 14 лет. Подростку может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы в специальной колонии.
Расследование уголовного дела продолжается.
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