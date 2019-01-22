В Дагестане расследуют кражу газа на 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:42 2019-01-22T14:44:03+03:00

По делу проходят инженер местного "Газпрома" и глава цеха по обжигу кирпича

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Массовое хищение газа через незаконную врезку расследуют в Дагестане. Под подозрение о причинении полуторамиллионного ущерба попали руководитель компании "Шах" (цех по обжигу кирпича) и ведущий инженер "Газпром межрегионгаз Махачкала".

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканской прокуратуры, врезку нашли в Дербентском районе. Газ первый подозреваемый по согласию второго воровал с октября по ноябрь 2018-го. Всего похитили 156 тысяч кубов на 1,5 млн рублей.

- Взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя ООО "Шах"по статье "хищение газа из газопровода". А также задержан ведущий инженер ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала", которому подозреваемый передавал денежные средства за потребление газа в отсутствие приборов учета, - сказали в ведомстве.