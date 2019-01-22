2019-01-22T15:45:14+03:00
Происшествия

Дело экс-главы ставропольского Водоканала рассмотрят в суде

Валерия Евлахова подозревают во взятке в 4,4 млн рублей
Евгения СОКОРЕВА
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Завтра в Промышленном суде Ставрополя пройдет предварительное слушание дела Валерия Евлахова. Бывшего директора ставропольского Водоканала подозревают во взятке в 4,4 млн рублей.

Обвинение утверждает, что с февраля по август 2017 года Евлахов вымогал у бизнесмена деньги за выдачу справки о выполнении техусловий по вводу в эксплуатацию водопровода.

И в октябре этого же года он получил право на имущество директора компании (камеру врезки и водовод стоимостью больше 4 млн рублей), за что был задержан и сразу же лишился должности.

По статье "получение взятки" ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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