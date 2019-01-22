В Дагестане полицейские задержали троих подростков, осквернивших мемориал Великой Отечественной войны
В дагестанском Кизляре полицейские задержали троих подростков, которые подозреваются в осквернении мемориального комплекса "Память" погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Друзья в ночь с 10 на 11 января разломали десятки скамеек и бетонных плит на территории памятника. Тогда им удалось скрыться, но с помощью записей с камер видеонаблюдения, вандалов удалось опознать и найти.
Оказалось, что все они жители Кизлярского района в возрасте 16-17 лет.
На сегодняшний день сообщники признались в осквернении памятника и вместе с родителями привели его в порядок.
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