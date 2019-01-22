2019-01-22T17:06:39+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья с рабочим визитом посетил Ессентуки

Владимир Владимиров осмотрел важные строящиеся в городе и уже возведенные объекты
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Губернатор Ставрополья и глава Ессентуков на строительстве детсада в микрорайоне СеверныйГубернатор Ставрополья и глава Ессентуков на строительстве детсада в микрорайоне Северный
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Первым объектом краевой инспекции стала стройка в микрорайоне Северный. Владимир Владимиров вместе с Александром Некристовым осмотрели площадку и схему будущего детского сада. Помимо характеристик соцобъекта, глава Ставрополья интересовался качеством строительного материала, ценой и планами по закупке оборудования.

- Только местные производители, - подчеркнул губернатор.

Глава города рассказал о перспективах нового микрорайона: здесь уже развивается частный сектор, возводятся многоэтажки, в планах - строительство общеобразовательной школы на 1000 мест и выделение 94 участков многодетным семьям-очередников.

В плане объезда стояла и Партерная группа, возведенная на средства курортного сбора в 2018 году. Владимир Владимиров не только визуально осмотрел восстановленный курортный объект, но и лично проверил качество уложенной плитки, инженерные сети фонтана. Главе города поручено разработать проект большой детской площадки в конце Партерной группы для того, чтобы отдых всех возрастных групп был полноценным и разнообразным.

- Благоустройством курортной инфраструктуры Ессентуков мы займемся и в 2019 году. Логическим продолжением уже готового проекта Партерная группа станут восстановительные работы возле Верхних минеральных ванн. Здесь будут приведены в порядок архитектурные формы, фонтан, установлено освещение, сделаны велодорожки, - отметил Александр Некристов.

Больше 70 миллионов рублей, поступивших в этом году от курортного сбора, планируется освоить к открытию высокого курортного сезона. Именно к этому времени большая часть строительных работ будет закончена, и Ессентуки встретят курортников обновленными парками, скверами и рекреационными зонами.

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