2019-01-22T18:52:18+03:00
Происшествия

Махинации с маткапиталом выявили на Ставрополье

Деньги тратились на жилье не все
Евгения СОКОРЕВА
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В Нефтекумском районе Ставрополья осудили адвоката и трех матерей, провернувших аферу с маткапиталом.

Как установили следователи, в 2012, 2014 и 2016 годах женщины покупали жилье за сумму меньшую, нежели дает сертификат, с помощью адвоката оставшиеся деньги оставляли себе в личное пользование. Похитили таким образом 1,2 млн рублей.

Суд после рассмотрения этого дела назначил адвокату 1 год и 7 месяцев тюрьмы в колонии общего режима, двум ставропольчанкам - 100 тысяч рублей штрафа (от уплаты их освободили по амнистии), а третьей матери - 1 год лишения свободы условно.

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