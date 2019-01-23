2019-01-23T08:48:06+03:00
Происшествия

Кадыров рассказал, сколько боевиков ликвидировали в Чечне за 2018 год

Глава республики отметил успехи силовиков и полицейских
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: vk.com/ramzanФото: vk.com/ramzan
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На заседании МВД в Чечне подвели итоги работы за год. Со слов главы республики Рамзана Кадырова, сотрудники спецподразделений и полиции проявили себя профессионалами и сумели добиться лидерства по раскрываемости и снижению уголовно-наказуемых преступлений в стране.

- Особое внимание уделялось борьбе с любыми формами проявления экстремизма и терроризма, - заявил Кадыров. - Также отмечен рост показателей по борьбе с наркоторговлей.

Как отметил руководитель региона, за 2018 год в Чечне уничтожили 21 боевика. Членов незаконных вооруженных формирований ликвидировали в ходе спецопераций при оказании сопротивления.

- Благодаря слаженным действиям органов правопорядка, выборы Президента России, период базирования футбольной сборной Египта в Чечне, двухсотлетие Грозного, новогодние праздники прошли без единого ЧП, - добавил глава республики.

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