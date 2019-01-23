2019-01-23T10:35:21+03:00
Общество

Предпринимателя в Ставрополе оштрафовали за говядину с антибиотиками

Поступал ли некачественный продукт в продажу — не сообщается
Андрей ЗОБОВ
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За низкокачественный продукт предпринимателя оштрафовали всего на 30 тысяч рублейЗа низкокачественный продукт предпринимателя оштрафовали всего на 30 тысяч рублейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На Ставрополье предприниматель поплатился за говядину с антибиотиками. Однако неизвестно, продавалось ли некачественное мясо в розницу.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в краевом управлении ветеринарии, некачественной оказалась говядина ИП Айрапетова. Эксперты нашли в ней антибиотик тетрациклиновой группы — окситетрациклин. В пресс-службе ведомства не уточнили, продавалось ли низкокачественное мясо в магазинах.

За грубое нарушение норм СанПиНа делец получил штраф в 30 тысяч рублей. Согласно регламенту, содержание подобных веществ в мясе не должно превышать 0,01 мг на килограмм.

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