Предпринимателя в Ставрополе оштрафовали за говядину с антибиотиками
На Ставрополье предприниматель поплатился за говядину с антибиотиками. Однако неизвестно, продавалось ли некачественное мясо в розницу.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в краевом управлении ветеринарии, некачественной оказалась говядина ИП Айрапетова. Эксперты нашли в ней антибиотик тетрациклиновой группы — окситетрациклин. В пресс-службе ведомства не уточнили, продавалось ли низкокачественное мясо в магазинах.
За грубое нарушение норм СанПиНа делец получил штраф в 30 тысяч рублей. Согласно регламенту, содержание подобных веществ в мясе не должно превышать 0,01 мг на килограмм.
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