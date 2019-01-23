На Ставрополье подростка осудят за изнасилование и ограбление бабушки

СЕГОДНЯ 11:11 2019-01-23T11:41:21+03:00

Этой косынкой насильник связал бабушке руки. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

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На Ставрополье 15-летний подросток сядет на скамью подсудимых за изнасилование и ограбление 71-летней старушки.

Страшное случилось 4 июля прошлого года. Юный грабитель решил обнести дом старенькой бабушки в одном из сёл Петровского района. Вооружившись ножом, ночью, он залез в открытое окно. Избив жертву, преступник решил поиздеваться, и, связав ей руки косынкой, надругался над старушкой. Не погнушался парень и деньгами, отобрав у пенсионерки 3 тысячи рублей.

— Уголовное дело было возбуждено по статьям «разбой», «изнасилование» и «иные действия сексуального характера», — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по краю.

Следователи раскрыли преступление, дело передали в суд. Парню грозит не меньше 13 лет колонии.