2019-01-23T11:41:21+03:00
Происшествия

На Ставрополье подростка осудят за изнасилование и ограбление бабушки

15-летний парень посягнул на неприкосновенность 71-летней старушки
Андрей ЗОБОВ
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Этой косынкой насильник связал бабушке руки. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краюЭтой косынкой насильник связал бабушке руки. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю
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На Ставрополье 15-летний подросток сядет на скамью подсудимых за изнасилование и ограбление 71-летней старушки.

Страшное случилось 4 июля прошлого года. Юный грабитель решил обнести дом старенькой бабушки в одном из сёл Петровского района. Вооружившись ножом, ночью, он залез в открытое окно. Избив жертву, преступник решил поиздеваться, и, связав ей руки косынкой, надругался над старушкой. Не погнушался парень и деньгами, отобрав у пенсионерки 3 тысячи рублей.

— Уголовное дело было возбуждено по статьям «разбой», «изнасилование» и «иные действия сексуального характера», — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по краю.

Следователи раскрыли преступление, дело передали в суд. Парню грозит не меньше 13 лет колонии.

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