Взрыв газа в Дагестане: есть пострадавшие
Двоих увезли в больницу с ожогами
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В Новолакском районе Дагестана взорвался бытовой газ. Хлопок произошел в частном доме в селе Тухчар.
По информации республиканского минздрава, в результате ЧП пострадали два человека. С ожогами 2-3 степени их отвезли в больницу.
Предварительно спасатели сообщают, что происшествие могло произойти из-за неосторожного обращения с газовым оборудованием. В результате взрыва в кухне выбило окна вместе с рамой.
Точные причины ЧП устанавливают специалисты.