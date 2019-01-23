2019-01-23T12:54:10+03:00
Происшествия

Взрыв газа в Дагестане: есть пострадавшие

Двоих увезли в больницу с ожогами
Евгения СОКОРЕВА
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В Новолакском районе Дагестана взорвался бытовой газ. Хлопок произошел в частном доме в селе Тухчар.

По информации республиканского минздрава, в результате ЧП пострадали два человека. С ожогами 2-3 степени их отвезли в больницу.

Предварительно спасатели сообщают, что происшествие могло произойти из-за неосторожного обращения с газовым оборудованием. В результате взрыва в кухне выбило окна вместе с рамой.

Точные причины ЧП устанавливают специалисты.

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