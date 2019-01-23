2019-01-23T13:35:15+03:00
Политика

Дагестан с Чечней открыли обсуждение границ

Власти республик обещают, что процесс пройдет без эксцесса
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Махачкале прошла официальная встреча представителей Дагестана и Чечни Хизри Шихсаидова (председатель Народного собрания Дагестана) и Магомеда Даудова (председатель Парламента Чечни).

По заявлению обеих сторон, собрались рабочие группы во главе с политическими деятелями для обсуждения границ между республиками.

В правительстве Дагестана заседание обозначили важным, но не столь волнующим из-за строго регламента и отсутствия претензий. Говорят, определение границ между субъектами пройдет без эксцесса на основе картографических и архивных материалов.

Границы обещают определить в течении этого года. В ведомстве еще добавляют, что этим же регион займется с Калмыкией и Ставропольским краем.

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